New York Islanders at Buffalo Sabres [Game #43]

The Islanders are in Buffalo to face the Sabres, though Semyon Varlamov is stuck in Canada due to COVID quarantine.
Here’s how the foes are expected to line up, barring anymore late quarantine pulls. Looks like Kyle Palmieri is back in the lineup, Ross Johnston is out:
#Isles in warmups— Andrew Gross (@AGrossNewsday) February 15, 2022
Lee-Barzal-Bailey
Beauvillier-Nelson-Palmieri
Parise-Pageau-Wahlstrom
Martin-Cizikas-Clutterbuck
Chara-Dobson
Pelech-Mayfield
Aho-Pulock
Sorokin
Schneider
Sabres' lines/pairings vs. Islanders:— Lance Lysowski (@LLysowski) February 15, 2022
Skinner-Thompson-Tuch
Krebs- Cozens-Olofsson
Asplund-Eakin-Okposo
Bjork-Jankowski-Hayden
Dahlin-Jokiharju
Samuelsson-Fitzgerald
Bryson-Pysyk
Tokarski in goal.
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