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New York Islanders at Buffalo Sabres [Game #43]

Kyle Palmieri returns from Scratch Land.

By Dominik
/ new
New York Islanders v Buffalo Sabres
Collision course.
Photo by Michelle Farsi/NHLI via Getty Images

The Islanders are in Buffalo to face the Sabres, though Semyon Varlamov is stuck in Canada due to COVID quarantine.

Here’s how the foes are expected to line up, barring anymore late quarantine pulls. Looks like Kyle Palmieri is back in the lineup, Ross Johnston is out:

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